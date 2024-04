Gagliasso sobre sexo: 'Fui uma das crianças que 'aprendeu' com pornografia'

Bruno Gagliasso, 42, em entrevista à GQ Brasil:

Novo visual para filme. "As pessoas ficaram impressionadas com o meu visual careca e sem sobrancelhas, mas foi um processo mais interno do que externo. Interpretei uma pessoa em estado terminal de câncer e isso mudou a minha vida."

Pornografia. "Fui uma dessas crianças que 'aprendeu' com a pornografia. Com o tempo tive que entender que sexo é outra história. Isso foi determinante na minha vida e acredito que na vida de muitos homens da minha geração."