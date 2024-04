Confusão e erros da produção: como foi a 1ª semana de A Grande Conquista 2

A Grande Conquista 2 (Record) teve erros, gafes e confusão da produção em sua semana de estreia. Relembre alguns dos equívocos a seguir.

O que aconteceu

A emissora se confundiu com o primeiro beijo do programa. Enquanto divulgou, nas redes sociais, que Andreia e Fernando Sampaio deram o primeiro beijo, no ao vivo, apontou que Guipa e Thay foram os estreantes.