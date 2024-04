Kylie Jenner exibe barriga em meio a rumores de gravidez

Kylie Jenner, 26, exibiu a barriga em meio a rumores de que estaria grávida do ator Timothée Chalamet, 28.

O que aconteceu

Nos últimos dias, um boato de uma gravidez de Kylie tomou as redes sociais. Tudo começou quando o comediante Daniel Tosh afirmou, em seu podcast, que ouviu de fontes em Malibu sobre a gestação da irmã de Kim Kardashian.

Procurados pelo TMZ, produtores do reality show "The Kardashians" negaram os boatos. Ainda segundo o site, Daniel Tosh mentiu para conseguir popularidade com o nome de Jenner.