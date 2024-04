Júlia Almeida reflete sobre cicatrizes e autoaceitação: 'História única'

A atriz e empresária Júlia Almeida, 41, divulgou em suas redes sociais um vídeo em que exibe as cicatrizes de nascença que possui no corpo, fazendo uma reflexão sobre o processo que enfrentou para aceitar as marcas como uma parte natural de si, tão bonita quanto as demais.

O que aconteceu

O vídeo, narrado pela própria Júlia no Instagram, mistura imagens atuais da artista com fotografias de diversas fases de sua vida. "Minhas cicatrizes marcam em mim uma história única. O meu processo de amadurecimento, onde compreendo elas como partes tão integradas à minha existência, que não consigo me imaginar de outra forma."

Ela admite que lidar com as marcas no corpo nem sempre foi fácil, principalmente na juventude. "Meus sinais de nascença e queloides fazem parte de uma história que já foi desafiadora na infância e adolescência - mas, como tudo, o tempo se encarrega de transformar. Descobri com a vida a beleza e confiança que nelas habitam."