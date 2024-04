Guilherme Fontes fala de namoro com ex de Dado Dolabella: 'Curtido a vida'

Guilherme Fontes, 57, que volta à TV em "Renascer" (TV Globo), falou de namoro com a ex-namorada de Dado Dolabella. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator contou que tem curtido a vida.

O que aconteceu

O ator namora a publicitária Viviane Sarahyba. Em fevereiro, em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro, Guilherme confirmou o relacionamento com a ex de Dado, que iniciou no ano passado.