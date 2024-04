Cantoras de k-pop têm passaportes confiscados na Indonésia; entenda

As cantoras Hyeyeon, de Girls' Generation, Bomi, de Apink, Dita, de Secret Number, e a ex-Pristin, de Nayoung, tiveram os passaportes confiscados em Bali, na Indonésia.

O que aconteceu

O caso aconteceu quando elas gravavam o programa "Pick Me Trip in Bali", nesta quinta-feira (25). Os policiais abordaram o quarteto enquanto elas filmavam em um local proibido.

As quatro acabaram tendo os passaportes confiscados junto com os outros 30 membros da equipe do programa. O portal Allkpop informou que a produção não conseguiu autorização para gravar o programa em um dos pontos turísticos da cidade, no entanto decidiram seguir o plano e filmaram sem a permissão.