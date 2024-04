Murilo Rosa chora ao falar do pai falecido pela 1ª vez: 'Parceiraço'

Murilo, que em breve estreia a novela "Beleza Fatal" no streaming, deu mais detalhes de sua ligação com o pai e também com a mãe, Maria Luiza, de 77 anos.

É um casal que sempre foi muito inspirador pra mim. A minha resposta enquanto artista e cidadão era primeiro pra eles

Murilo Rosa

Ele lembra de quando ganhou seu primeiro prêmio do teatro, em 1994, pela peça "Porcos com Asas". "Saí emocionado do teatro, peguei o orelhão e liguei pra eles em Brasília. Meu pai falou 'já tô com o vinho aqui' e eu falei 'ganhei'. Aí foi aquela coisa toda", conta.

Romance com mulher trans em novela:

No Otalab, Murilo Rosa também adiantou mais de seu personagem em "Beleza Fatal", primeira novela da Warner no streaming MAX. O ator vive um cirurgião plástico que se envolve com uma professora transexual, interpretada pela atriz Kiara Felippe.