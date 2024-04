Dia de São Jorge: veja quais famosos são devotos do santo

Comemora-se hoje o Dia de São Jorge, declarado feriado no Rio de Janeiro. O santo, sincretizado com o orixá Ogum pela relação de ambos com a guerra, tem famosos entre seus devotos. Confira:

Zeca Pagodinho

Zeca Pagodinho comemora o Dia de São Jorge com feijoada em seus bares Imagem: Reprodução/Globoplay

A devoção de Zeca Pagodinho a São Jorge se mistura a sua própria trajetória profissional. Hoje, ele comemora a data lançando uma regravação de "Ogum" com participação especial de Djonga recitando a oração de São Jorge. Em entrevista à rádio CBN nesta semana, ele falou sobre sua relação com o santo: