Diego Martins rebate curiosos e revela se 'pegou' Amaury Lorenzo

Diego disse não se incomodar com esses questionamentos porque "é algo natural" para o público ter essa curiosidade. "É algo que acho natural as pessoas pensarem, questionarem... É muito engraçado que às vezes estou no aeroporto, chegam e perguntam 'e aí, você pegou aquele ator mesmo?'. Eu fui fazer exame de sangue esses dias e a enfermeira falou 'sou muito sua fã, mas você pegou o Ramiro mesmo?' Muita gente acha mesmo que a gente namora".

Diego Martins e Amaury Lorenzo fizeram sucesso como par romântico na novela "Terra e Paixão" com seus personagens Kevin e Ramiro.