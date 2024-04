Taylor Swift recusa oferta de R$ 45 milhões para fazer show particular

O Page Six entrou em contato com a equipe da artista que não respondeu até o momento. Não se sabe o motivo para ela supostamente recusar a oferta.

Para a loirinha, dinheiro não é problema visto que se tornou a primeira artista a atingir os dez dígitos, ou seja um bilhão em patrimônio, apenas com sua carreira musical. Com o último show da "The Eras Tour" de 2023, dia 26 de novembro em São Paulo, no período Taylor estava em seu intervalo de férias até retomar a turnê na Ásia em fevereiro de 2024.