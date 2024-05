Ela cresceu! Filha de Simony emagrece mais de 35 kg e visual chama atenção

Aysha, 20, usou as redes sociais para compartilhar foto em uma acadêmia em pleno feriado.

O que aconteceu

Aysha registrou treino no Dia do Trabalhador em foto realizada no espelho da academia. No clique, ela aparece com look fitness preto e sem maquiagem.

Em story anterior, ela reagiu a comentários que elogiavam seu físico, em especial, pernas e quadríceps, após emagrecer 35 quilos recentemente. "O elogio que eu sempre esperei (risos). Vocês me iludindo super", escreveu ela.