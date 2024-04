Rei Charles se acha elegante em foto que estampa novas notas de libra; veja

Em tratamento contra um câncer, Sua Majestade pareceu animada ao ver as cédulas de 5, 10, 20 e 50 libras com uma foto sua de 2013. Diferente de sua mãe, o atual rei não usa uma coroa, decisão que valeu também para estampar selos e moedas. "Reis nem sempre usaram uma coroa, então, com razão, o rei decidiu que essa é a imagem que ele deseja", falou David Gold, diretor de relações e políticas do Royal Mail, serviço postal nacional do Reino Unido.

As novas cédulas entraram em circulação dia 5 de junho, para substituir notas gastas ou atender um aumento necessário. As atuais notas com a imagem da falecida Rainha Elizabeth permanecerão em circulação para "minimizar o impacto ambiental e financeiro", comunicou o banco nacional.

Novas notas de libra com rosto de Rei Charles III Imagem: Reprodução/X