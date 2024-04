Ex-loira do Tchan abandonou carreira e entrou para a Polícia Rodoviária

Eu estava fazendo faculdade de jornalismo, já tinha vontade de ser mãe e o Tchan estava passando por um momento de mudanças. Ficávamos às vezes muito tempo sem viajar. Aquilo me angustiava. Foi um período conturbado do É o Tchan. Tudo conspirou para que eu não quisesse renovar o contrato por mais quatro anos Silmara Miranda, em entrevista ao UOL, em 2021

Silmara explicou que tinha alguns atritos com Scheila Carvalho, com discussões. "Às vezes, uma descia primeiro e ficava esperando na van. A gente ficava chateada porque uma ficava esperando a outra. Às vezes troca o figurino: 'Ah, você pegou o figurino'. Coisa besta, e as pessoas ampliam isso de uma forma de achar que era gente era inimiga", disse a ex-loira em entrevista ao canal da TV Meia Norte, no YouTube.

Na mesma conversa, Silmara relatou que tinha problemas com Jacaré. "Eu tinha meu jeito de dançar, e ele queria que eu fizesse as coisas tudo do jeito dele. E eu batia um pouco de frente com ele, dizendo: 'Ah, eu quero dançar desse jeito'. No final das contas, ele estava certo, porque a coreografia é bonita quando todo mundo faz certinho, com os mesmos passinhos", revelou.

Silmara Miranda com Beto Jamaica e Compadre Washington Imagem: Reprodução/Instagram

Silmara deixou Salvador e retomou um antigo sonho: prestar concurso público. Ela voltou a Brasília depois da experiência como jornalista e estudou por dois anos. Disciplinada e com uma filha para criar, ela passou no concurso para a PRF.

A ex-dançarina do Tchan estudou duro para passar no concurso. Ela conciliava a rotina intensa nos livros com a maternidade. Foram dois anos estudando oitos horas por dia. "É preciso ser muito determinado, disciplinado. Eu sabia que demoraria muito tempo porque teria que começar a estudar do zero", afirmou, em 2021.