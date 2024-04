Após golpe de R$ 40 mil, Mulher Abacaxi diz que ex-marido pediu para voltar

Mulher Abacaxi, Marcela Porto, contou que foi procurada pelo ex-marido para retomar o relacionamento, após ele usar R$ 40 mil do limite do cartão de crédito dela sem autorização.

O que aconteceu

Em entrevista à Quem, ela contou que seu ex desbloqueou ela e a procurou. "Depois de tudo que me fez. Começou brincando que queria saber como seria o futuro das nossas filhas, as duas cadelas. Depois disse que quer me devolver todo o dinheiro que me furtou e voltar, porém quer que eu saia do Carnaval", afirmou.

Ela afirmou que ficou mexida com a proposta. "Me balanceou, pois ainda gosto dele. Foram quase oito anos juntos. Queria ser dessas pessoas que saem de um relacionamento longo e já partem para outra, mas não sou assim. Mas quando lembro do que ele fez, eu volto atrás. É imperdoável. Mesmo me devolvendo o dinheiro em dobro, a confiança acabou", admitiu ela, que se separou em agosto do ano passado, após oito anos de relacionamento.