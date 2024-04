Maíra Cardi divide seguidores ao ensinar 'jeito certo' de comer chocolate

Maíra Cardi compartilhou novo vídeo nas redes sociais em que ensina o "jeito certo" de comer chocolate, e dividiu opiniões entre seus fãs e seguidores.

O que aconteceu

No vídeo, Maíra diz que é preciso colocar o chocolate na ponta da língua para sentir o doce de verdade. "A papila gustativa está na ponta da língua. [...] Quanto mais tempo você ficar com o chocolate ali naquela área, aí sim você vai sentir o sabor. Não é a quantidade que se come, mas sim, como se come".

A influenciadora afirmou que é questão de treino. "Você pode comer chocolate engordando ou sem engordar! Tudo é uma questão de treino, obvio que eu sempre vou aconselhar você escolher o chocolate sem açúcar por conta dos males que o açúcar traz. Mas independente disso, você pode comer chocolate compulsivamente de modo que não te faça bem, ou comer de modo que te ajude! Depende apenas de treino!! Tente".