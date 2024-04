Jennifer Lopez arranca suspiros em fotos de lingerie nude: 'Deslumbrante'

Jennifer Lopes, 54, arrancou suspiros dos seguidores ao compartilhar fotos de um ensaio usando apenas lingerie na cor nude.

O que aconteceu

Lopez evidenciou a forma física em dia e as pernas torneadas. Nos registrados publicados em seu perfil no Instagram, a cantora faz poses e carões para as lentes usando apenas uma calcinha e sutiã que combinam com a cor de sua pele, no tom nude.

"Abrace seu poder", legendou a cantora, que posou para as lentes do fotógrafo Norman Jean Roy.