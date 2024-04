Gabriela Prioli dá carro de presente a seu instrutor no Dança dos Famosos

Bilisco postou o vídeo recebendo o presente nas redes sociais e agradeceu Prioli e o marido, Thiago Mansur, pelo "acolhimento, carinho, atenção e cuidado". Ele também recordou a ligação que teve desde o início com a parceira de dança, principalmente por terem filhas pequenas os esperando em casa.

"Eu vi quão incrível é vê-la movimentar-se, você tem muita, mas muita, facilidade de também se comunicar com o corpo dançando, eu super fiquei empolgado de assistir em um curto espaço de tempo você dançar e brilhar de uma forma extraordinária", afirmou Bilisco.

Prioli e Bilisco foram eliminados do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck (Globo), no último domingo (7). Eles disputavam a repescagem com Matheus Fernandes, Lexa e Micael Borges — os dois últimos seguem na competição.