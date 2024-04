Gusttavo Lima coloca à venda apartamento de R$ 150 milhões em Miami

O segundo andar conta com uma suíte principal e com direito a varanda e vista panorâmica do mar, closet duplo, banheiro com banheira, sala de massagem, sauna e academia.

Imóvel de Gusttavo Lima tem vista panorâmica para o mar Imagem: Reprodução internet

Imóvel de Gusttavo Lima está à venda por R$ 150 milhões Imagem: Reprodução internet

Imóvel de Gusttavo Lima tem 1,3 mil metros quadrados Imagem: Reprodução internet