Piovani manda recado para Scooby sobre criação dos filhos: 'Tenha cuidado'

Luana Piovani e Pedro Scooby têm trocado farpas publicamente em relação aos cuidados dos filhos desde o fim do casamento em 2019. Recentemente, a Justiça de Portugal acatou pedido do surfista e proibiu a atriz de falar no nome do ex-marido, principalmente em relação à criação dos herdeiros.

Atualmente, Dom, Liz e Ben estão de férias com Scooby na Disney, nos Estados Unidos. Dom, aliás, vai morar com o pai no Brasil e Piovani disse ter se entristecido com a decisão do primogênito, mas decidiu respeitar.