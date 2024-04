'Toma Lá da Cá' da vida real? A troca de casais de Militão e Karoline Lima

Léo Pereira foi casado com Tainá Castro. A relação chegou ao fim no ano passado. Os dois são pais de Helena, 4, e Matteo, 3.

Tainá Castro e Léo Pereira Imagem: Reprodução/Instagram

Desde o começo do ano, circularam rumores de que Éder Militão e Tainá estão se relacionando. No trecho da live, a voz atribuída a Tainá pede que Helena (nome da filha dela) pegue o brinquedo. A influenciadora já foi para a Espanha duas vezes esse ano, mas até o momento nenhum dos dois confirmaram a relação.

"Toma Lá da Cá" da vida real?

A situação fez com que as pessoas comparassem a situação com o que se passou no seriado "Toma Lá da Cá". Na produção, Mário Jorge (Miguel Falabella) foi casado com Rita (Marisa Orth) no passado, com quem teve Isadora (Fernanda Souza) e Tatalo (George Sauma), mas hoje ele vive com Célinha (Adriana Esteves). Celinha antes foi casada com Arnaldo (Diogo Vilela) e com ele teve Adônis (Daniel Torres). Depois, Arnaldo casou-se com Rita.