Ana Hickmann desabafa sobre muito trabalho após separação: 'Necessidade'

— Ana Hickmann

A apresentadora também reclamou por ter que lidar com "mentiras" envolvendo seu nome que saem na imprensa. "Informação vazia não é verdade. A verdade é só uma, a gente não distorce. Tudo vai ser mostrado no momento, principalmente pra justiça. Não tenho dúvida, a justiça acontece. E não estou falando só da justiça de Deus não, estou falando do homem".

Ana Hickmann e Alexandre Correa se separaram em novembro de 2023, após a apresentadora denunciar o empresário por violência doméstica. Em seguida, foi exposto na imprensa um suposto desvio milionário das empresas de Ana que teriam sido feitas pelo empresário — ele nega todas as acusações.

Desvios de R$ 41,8 milhões. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, um perito constatou que Correa teria desviado esse valor milionário da empresa Hickmann Serviços Ltda para suas contas pessoais. Ana e Correa eram sócios no negócio. A defesa da apresentadora fez acusações contra o empresário por supostamente falsificar documentos, lavagem de dinheiro, estelionato e evasão fiscal.