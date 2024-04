Vanessa Giácomo expõe outro lado da maternidade: 'Se sentir culpada sempre'

Ela me falou assim: 'Todas as vezes que eu uso calcinha vermelha, eu faço a melhor cena da minha vida'. Depois disso, acabou!

Vanessa Giácomo

"Fiquei com isso na cabeça", conta a atriz. Segundo o apresentador Otaviano Costa, sua esposa, Flávia Alessandra, também tem a mesma superstição.

No papo com o apresentador, Vanessa também contou que deixou de fazer alguns trabalhos como atriz para desenvolver projetos próprios — entre eles um filme com o funkeiro MC Daniel. "É a cara dele. Acho ele muito talentoso", disse, sem revelar mais detalhes.

Sem contrato fixo com a TV Globo desde 2022, Vanessa Giácomo estreia em breve na primeira novela da MAX no Brasil, "Beleza Fatal".

Otalab no UOL:

Novos episódios do Otalab vão ao ar todas as terças-feiras, às 11h, no Canal UOL e no canal de Splash no YouTube. Assista ao episódio com Vanessa Giácomo: