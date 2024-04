Chico Pinheiro sobre áudio racista de Waack na Globo: 'Fala o que sente'

Chico Pinheiro, 70, deu sua opinião sobre o áudio racista vazado de William Waack, 71, em 2017, nos bastidores do Jornal da Globo.

O que aconteceu

Pinheiro abordou o assunto ao ser questionado sobre os áudios preconceituosos de Waack na Globo e também o de Boris Casoy sobre garis na Band, em 2009. No podcast Futeboteco, o jornalista, indagado se é quando o microfone está desligado "que a gente ver quem é quem", ponderou que ambos os comentários foram "infelizes", mas expressam aquilo que estava no coração dos apresentadores.

Para Chico, Waack e Boris falaram aquilo que "sentem". "Odeio esse tipo de comentário... [Mas] a boca fala do que o coração está cheio. Onde está o seu coração? Onde está seu tesouro, aí está o seu coração [...] Naturalmente a hora que a gente fala, a gente fala do que a gente sente, né? Eu nunca tive essa visão nem com relação aos meus irmãos pretos, nem aos garis, muito pelo contrário, tenho um carinho enorme".