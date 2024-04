Wanessa posa com irmã e recebe apoio de Zezé: 'Família, amor, perdão'

Wanessa Camargo posou para foto abraçada à irmã Camilla Camargo e as duas receberam um comentário especial do pai, Zezé di Camargo.

O que aconteceu

Em seu perfil no Instagram, Camilla postou o registro com Wanessa no feriado de Páscoa. "Era para ter tirado foto com todos, mas não tirei no início e depois minha mãe foi embora, meus filhos foram jogar futebol e não quiseram mais se vestir (entraram na piscina e assim foi), meus sobrinhos não queriam mais fotos, enfim... Fracassei na foto, mas nunca no amor".

Camilla refletiu sobre a importância da família e do perdão. "Então vamos da minha foto com ela, que é minha irmã e também símbolo desse amor que Jesus me ensina diariamente, com a bênção de Deus me guiando. Feliz Páscoa. Páscoa, família, amor, perdão? que assim seja".