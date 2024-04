Grazi Massafera sobre maternidade: 'Não durmo mais como eu dormia'

Grazi Massafera, 41, contou sobre as mudanças no dia a dia com a maternidade e as dificuldades enfrentadas no puerpério.

O que aconteceu

A atriz falou como a maternidade impactou sua vida, apesar de Sofia já estar com 11 anos. "É lindo, mas é perturbador. Não durmo mais como eu dormia. Qualquer barulhinho, eu acordo. É a dor e a delícia. Sou canceriana, mãe pegajosa, quero abraçar e beijar", revelou em entrevista à Quem.