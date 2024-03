A vez em que Ewbank perdeu tesão em Gagliasso: 'A gente não tava transando'

Giovanna Ewbank, 37, admitiu que perdeu o tesão em Bruno Gagliasso, 41, em um momento no qual o ator estava muito "fedido e peludo".

O que aconteceu

Ewbank contou que isso ocorreu em um período no qual Gagliasso estava se preparando para um personagem. No programa Surubaum, ela destacou que o ator se entrega aos seus papéis e não foi diferente com esse, em que precisou interpretar um homem do campo e teve como inspiração um cachorro.

"A gente tem uma história engraçada que o Bruno estava fazendo um personagem, estava barbudo, fazendeiro, fedido, não tomava banho... Porque o Bruno entra no personagem de uma maneira... E a inspiração dele era um cachorro, então você imagina o quão fedido e peludo ele estava", iniciou.