Sem Fiona? O que sabemos sobre o próximo filme de 'Shrek'

Chris Meledandri, fundador e CEO da Illumination, falou no ano passado dos planos de recrutar o elenco original de dubladores: "Prevemos o retorno do elenco. As conversas estão começando agora, e todas as indicações que recebemos é que há um tremendo entusiasmo por parte dos atores para retornar".

No entanto, há especulações de uma baixa importante, a atriz Cameron Diaz, responsável pela voz de Fiona. Ela deixou a atuação em 2014, ensaiou um comeback para o filme "Back in Action" - que ainda será lançado, mas aparentemente desistiu da ideia de voltar para a indústria.

Segundo o Page Six, a atriz decidiu que continuaria focada em cuidar da família. Neste mês, ela anunciou o nascimento de seu segundo filho, Cardinal Madden, fruto de seu casamento com Richard Madden. Eles são pais de Raddix, de três anos.

Por outro lado, a franquia pode expandir ainda mais com um spin-off do Burro. Eddie Murphy, dublador do personagem, mostrou apoio ao projeto no ano passado. Antônio Bandeiras dublou os dois filmes solo do Gato de Botas.