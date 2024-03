Virgem até quando? Veja famosos que fizeram sexo só depois dos 20 anos

Existe idade exata para perder a virgindade? O tema voltou à pauta após Rebel Wilson, 44, abrir o coração sobre a vida íntima e revelar ter feito sexo pela primeira vez aos 35 anos.

Em entrevista à revista People, a atriz confessou ter mentido para amigos sobre já ter tido relações sexuais para fugir do tema. "Se eu tivesse nascido 20 anos depois, teria provavelmente explorado mais minha sexualidade. Eu simplesmente sabia que me sentia atraída por homens e isso era o normal. Depois da morte do meu pai, comecei a me abrir ao casamento. E só anos depois, me permiti conhecer e ter sentimentos por uma mulher."

Ela, no entanto, não é a única celebridade que teve sua primeira relação sexual após os 20 anos. Splash conta as histórias para você: