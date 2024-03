Atriz Rebel Wilson revela ter perdido virgindade aos 35 anos

Evitava falar sobre sexo na adolescência. "Normalmente eu simplesmente sairia da sala durante a conversa."

Se fosse mais nova, teria tido outra experiência. "Se eu tivesse nascido 20 anos depois, teria provavelmente explorado mais minha sexualidade. Eu simplesmente sabia que me sentia atraída por homens e isso era o normal. Depois da morte do meu pai, comecei a me abrir ao casamento. E só anos depois, me permiti conhecer e ter sentimentos por uma mulher."

Atriz falará sobre sua experiência em seu novo livro de memórias, "Rebel Rising". "Nem todo mundo precisa perder a virgindade na adolescência. As pessoas podem esperar estarem prontas ou um pouco mais maduras. E acho que isso pode ser uma mensagem positiva. Obviamente, você não precisa esperar até os trinta, como eu, mas não deve sentir pressão quando jovem."