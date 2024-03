Musa do Gama, fisiculturista: quem é a influencer encontrada morta no DF?

A morte

Rhayara Morais foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, em Águas Claras, nessa quarta-feira (27/3).

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada às 15h45 para a remoção do cadáver. De acordo com as investigações, a morte teria ocorrido há, aproximadamente, seis dias pelo estado do corpo.

A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul. Os peritos do Instituto de Criminalística (IC) foram acionados para a perícia no corpo da influencer e local.