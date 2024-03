Morre Alexandre Lima, músico que estava em coma há mais de 10 anos

Velório será aberto ao público, das 10 às 17h, no Palácio Sônia Cabral, no centro de Vitória. O sepultamento será restrito aos familiares, no Cemitério Parque da Paz.

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, lamentou a morte. "Descansou o grande músico Alexandre Lima. Com seu talento e carisma levou a cultura capixaba a diversos palcos do Brasil e do mundo. Sua trajetória inspira as novas gerações. Deixo meu abraço de conforto na família e amigos nesse momento de despedida."

Senador Fabiano Contarato também publicou uma homenagem. "A cultura capixaba hoje dá adeus a um ícone da música. Perdemos o cantor e compositor Alexandre Lima, que deixa como legado o seu talento, a incrível mistura do congo com rock. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos."

Problemas de saúde

Segundo a TV Gazeta, afiliada da Globo, Alexandre passou mal no dia 29 de novembro de 2013, durante uma reunião de trabalho. À época, ele era o secretário de Cultura de Vitória. Ele recebeu os primeiros socorros do prefeito da época, Luciano Rezende, que é médico.