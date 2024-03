Ex-ator da Globo afirma que foi barrado por seguranças em shopping no RJ

Ernesto Piccolo, 61, afirmou que foi barrado por seguranças ao tentar entrar no Shopping da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Procurado por Splash, o local não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

O que aconteceu

Desabafo foi publicado pelo ator, nesta quinta-feira (28), por meio das redes sociais. "Sou diretor de vários espetáculos no shopping da Gávea. Trabalho nos teatros do shopping há mais de 40 anos. Domingo passado, chegando no final de DUETOS, da qual sou diretor, fui barrado pelos seguranças na entrada do shopping."