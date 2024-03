Rihanna explica importância de trançar o cabelo dos filhos pequenos

"Nos faz perceber de onde viemos. Imediatamente quis que meus filhos tivessem o cabelo trançado... É algo que está em nosso sangue." Rihanna é mãe de dois meninos, RZA, de 1 ano e 10 meses, e Riot, de 7 meses, fruto de seu relacionamento com A$AP Rocky, 35.

Esta é uma forma de proteção, das nossas raízes e de uma tradição deixada pelos nossos antepassados. No final das contas, ainda é lindo e eu adoro isso. Do ponto de vista estético, há tantas coisas que você pode fazer com tranças e tantos looks que você pode conseguir.

Rihanna

Ela diz que é seu parceiro quem lhe ensinou mais sobre a história por trás das tranças. "Eu aprendi muito com ele, como ele usava o cabelo preso em tranças."

Apesar da influência do rapper, a artista cresceu com o hábito de trançar os cabelos ainda na infância. "Lembro-me de ver sempre esta cena quando era criança: turistas chegando a Barbados, sentados na praia ao sol, trançando os cabelos e soltando-os. Eu mesma queria fazer isso desde criança, mas no final deixava as meninas de casa ou os vizinhos pentearem meu cabelo."

"Era tudo o que uma mãe local poderia fazer pelos filhos. Algumas pessoas crescem em famílias monoparentais, com mães trabalhando em três empregos e não tendo tempo para beijar você todos os dias", recorda sobre o penteado simbolizar uma forma de afeto. Ainda hoje, sua mãe ainda trança seus cabelo às vezes, por mais que "não dure como a do salão de beleza".