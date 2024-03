BBB 24: Globo mostra brothers do grupo Fadas pulando pelados na piscina

O grupo já havia conversado sobre pular sem roupas na piscina ao completarem 80 dias de programa. Na tarde de hoje, eles cumpriram a promessa.

Imagem: Reprodução/Globoplay

Junto a Davi, Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle toparam a brincadeira. "Sou muito certinha e eu não quero ser mais", disse Alane. "Adoro me permitir."

Imagem: Reprodução/Globopaly

O momento do pulo não foi mostrado pelas câmeras principais do Globoplay, mas foi possível ver os brothers tirando as roupas e, depois, já dentro da piscina, pelas câmeras da academia.