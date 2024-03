Modelo pode ser presa por publicar fotos íntimas em monumento da Tailândia

De acordo com o jornal australiano News, a ousadia da jovem gerou revolta nos moradores locais que procuraram as autoridades e a criticaram em suas rede sociais. Segundo Pim, as duras mensagens virtuais atingiram também sua família.

A lei lesa-majestade pune rigidamente quem criticar ou ofender a família real. Apatsara foi convocada à delegacia no dia seguinte, 25 de março, para um interrogatório.

Conforme o coronel Chamras Sirileang, Pim foi "admitida em todas as acusações de importação de pornografia para o sistema de computador". Pela publicação, ela pode receber a pena de prisão de até cinco anos ou uma multa de R$ 13,7 mil, ou as duas juntas, e também pode ser acusada de obscenidade pública, com punição no valor de R$ 69.