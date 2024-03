Bruno Gagliasso posta vídeo íntimo e detalhe choca: 'Ele limpa pela frente'

Bruno Gagliasso, 41, postou vídeo usando o vaso sanitário e chamou a atenção pela forma como limpa o bumbum após defecar.

O que aconteceu

Gagliasso postou vídeo no banheiro para exemplificar a intimidade em seu casamento com Giovanna Ewbank. Nas imagens, o ator aparece conversando com a esposa e comendo enquanto usa o sanitário.

Em determinado momento, ele pede para Ewbank trazer papel higiênico, a esposa sinaliza que o banheiro está com odor forte, e ele reage. "Você faz cocô cheiroso, né?".