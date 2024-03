Processo que acusava Angélica de liderar seita e perseguição é extinto

Foi extinta uma ação judicial movida contra a apresentadora Angélica, 50. Ela era acusada de perseguição religiosa e de liderar uma seita.

O que aconteceu

O 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, considerou extinta uma ação movida contra a apresentadora. As informações são da coluna Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Rossana Cocenza Rodrigues dos Santos França era autora da ação contra a apresentadora e pedia uma indenização de R$ 56 mil por danos morais e uma medida restritiva. Uma audiência de conciliação foi marcada, mas Rossana desistiu da ação antes.