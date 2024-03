De biquíni, Maiara começa semana com banho de jacuzzi e treino de karatê

Maiara, 36, compartilhou em seus stories sua rotina matinal.

O que aconteceu

Como de costume, a sertaneja mostrou para seus seguidores do Instagram como foi a sua manhã. Hoje (25), ela elegeu dois biquínis, um vermelho e outro rosa neon, do mesmo modelo, com um top que valorizava o decote, para dar start na semana.

Ela chegou à sua aula de karatê ainda de biquíni e carregando seu kimono. "To com uma vontade de dar um soco em alguém", brincou a cantora para seu instrutor da luta. Depois, ela contou que iria aproveitar para tomar um banho de jacuzzi e logo seguiu para seus compromissos diários.