Anitta conta medos e truques que usou ao viajar sozinha pelo norte europeu

Para driblar estar sozinha em um carro com um motorista desconhecido, Anitta usou uma técnica conhecida : passar a viagem no telefone conversando com alguém conhecido. No caso, ela fez uma ligação para seu pai no Brasil até chegar no hotel.

"No dia seguinte, resolvi ir para um bar. Era muito homem e pouco mulher na cidade, não sei se reparei errado. E uns caras começaram a conversar comigo", afirmou ela, que colocou em prática mais alguns truques usados por mulheres: ela mandou localização e tirou foto dos novos "amigos" e enviou no grupo da família, além de avisar que falaria quando estivesse em segurança no hotel. "Se vocês tentarem me sequestrar, saibam que vai todo mundo atrás de vocês", falou a funkeira para o grupo de conhecidos.

Toda vez que eu saía fazia isso: mandava localização para alguém e falava 'se eu não chegar no hotel e não te mandar mensagem, chama a polícia'. Meu anjo da guarda trabalha muito bem.

E os perrengues da carioca não se limitaram apenas aos vivos. "Eu via uns fantasmas. Teve um dia que a gente foi em um castelo e tinha uma prisão, vi um monte de fantasmas. Saí com vontade de vomitar, não consegui comer."