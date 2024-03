Rafa Kalimann e Allan Souza Lima assumem namoro: 'Feliz por nosso encontro'

E viver isso acompanhando você nesse processo está sendo ainda mais especial, uma admiração linda, entusiasmada pelas trocas que temos sobre Ele, admirando cada dia mais seu trabalho e sua arte. Allan, obrigada por representar com tanto respeito esse "personagem" que move nossa fé. Rafa Kalimann

Nos comentários, Allan agradeceu à amada e se declarou: "O processo a caminho desse encontro está sendo incrível. E feliz pelo nosso encontro! O resto é silêncio!"

Rafa e Allan foram flagrados juntos pela primeira vez no aniversário do ator, em novembro do ano passado. Desde então, os rumores do affair aumentaram e o casal ficou cada vez mais próximo.