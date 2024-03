Fabiana Karla diz que 'escolheu' viver com obesidade pra não fazer cirurgia

Em seguida, Karla destacou que a obesidade é recorrente em sua vida e que escolheu viver dessa forma para não se submeter a uma bariátrica. "Eu tenho uma doença crônica e recorrente, que é a obesidade, e que eu escolhi viver dessa forma, buscando ferramentas que eu não precisasse fazer uma cirurgia de estômago... Em minha família tem muita gente que já fez [bariátrica], mas eu não me sinto apta, até porque não tenho a compulsão, mas é uma coisa que eu vou ter que lidar para sempre".

A famosa ressaltou que é preciso combater estereótipos relacionados às pessoas obesas e afirmou que nunca sofreu bullying. "As pessoas têm que entender que a gente não pode relacionar [obesidade] com relaxamento, desleixo, tem várias coisas. Eu nunca sofri bullying, mas o fato de eu não ter sofrido não quer dizer que não esteja ao meu redor. Eu fui acarinhada no lugar que eu nasci, meu pai sempre dizendo que eu era linda, o primeiro homem da vida que eu conheci é meu pai, e ele dizia que eu era linda. A importância da rede de apoio. As palavras têm poder".