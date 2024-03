Ana Hickmann chora após palestrar para mulheres e desabafa: 'Está difícil'

Ana Hickmann denunciou em novembro de 2023 seu ex-marido, Alexandre Correa, por violência doméstica. A apresentadora explicou que vivia uma relação abusiva em que era alvo de comentários depreciativos do ex-companheiro. Ela também denunciou Correa em um suposto esquema de pirâmide e estelionato envolvendo sua empresa.

Recentemente, Hickmann assumiu namoro com Edu Guedes. A apresentadora foi atacada nas redes sociais, mas preferiu não se manifestar sobre as críticas.