'Cheias de Charme' e saída da Globo: por onde anda Isabelle Drummond?

A trajetória de Isabelle

A atriz Isabelle Drummond Imagem: Reprodução/Instagram

Ela estreou na emissora em 2000. Isabelle fez parte do elenco "Laços de Família" e, nos anos seguintes, fez sucesso como a boneca Emília em "Sítio do Pica Pau Amarelo" (2001 - 2006). A última atuação da atriz foi em 2019, quando participou do elenco de "Verão 90".

Depois de telenovela, ela fez série sobre a própria trajetória. Em "As Crianças Que Amamos", do Canal Viva, Isabelle Drummond contou como foi iniciar a carreira ainda na infância, com 5 anos. O projeto também trouxe nomes como Carla Diaz e Deborah Secco.

Ela também atuou no cinema. Em 2021 Isabelle participou do elenco do live-action da Turma da Mônica, como Tina. E, no ano seguinte, fez parte do filme "Minha Família Perfeita", atuando como a protagonista Denise.