Virginia Fonseca dá colar vintage caríssimo para Zé Felipe; saiba o valor

Virginia Fonseca, 24, presenteou o marido, Zé Felipe, 25, com um colar vintage de mais de R$ 100 mil.

O que aconteceu

A joia é da marca Van Cleef & Arpels, modelo "colar longo vintage". O valor do modelo é definido conforme o material utilizado no interior dos trevos-de-quatro-folhas.

O presente do cantor custou R$ 130 mil. A joia contém 20 pedras de calcedônia - sendo, como informado no site, cada pedra única, com cores e características que variam. O fecho é com um carimbo, no modelo pequeno, em ouro branco 18 quilates.