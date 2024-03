Alexandre Frota diz que pegou mulheres de diretores da Globo: 'Insaciável'

Alexandre Frota, 60, admitiu que costumava pegar as mulheres de alguns diretores com quem trabalhou em novelas — o ator brilhou na Globo em diversas tramas de sucesso nos anos 1980 e 1990, no auge de sua carreira na TV.

O que aconteceu

Sem citar nomes, Frota abordou o assunto ao falar sobre sua trajetória na TV. Durante participação no podcast Bagaceira Chique, comandado por Luciana Gimenez, ele contou que seu trabalho preferido foi na minissérie "Boca do Lixo", da Globo, em que viveu um triângulo amoroso com Silvia Pfeiffer e Reginaldo Faria.

Alexandre explicou que o autor Silvio de Abreu escreveu o personagem que ele interpretou para o ator Carlos Alberto Riccelli, nome preferido por Daniel Filho, mas Roberto Talma optou por ele.