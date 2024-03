Juju Salimeni faz transformação em Lamborghini por valor exorbitante; saiba

A cor original do carro era preta; a modificação passa por uma junção de envelopamento premium com PPF, interno e externo, que é uma película protetora que muda todo o design do automóvel e protege contra riscos

Juju celebrou a transformação do seu novo carro. "Quando você pensa que não tem como ficar mais perfeita. Esse carro merecia uma corzinha né? A lambo tá simplesmente espetacular! Gostaram da mudança? Eu tô apaixonada!"

Imagem: Reprodução/Divulgação

