'Renascer': Egídio cai para trás com visita inesperada na fazenda

Por causa disso, Egídio e Sandra entram em uma discussão. "Se não foi falta de dinheiro, deve de ter arranjado algum enrosco com homem", diz o homem sobre a volta da jovem.

A estudante de Direito não gosta do que escuta da boca do pai. "E eu ter sentido saudade do senhor e de mainha não lhe basta, coronel Egídio Coutinho?", pergunta.

