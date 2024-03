'Mentiroso?': Chico Moedas é confrontado sobre Sonza e reage a saia justa

O fim do relacionamento entre Luísa Sonza e Chico Moedas trouxe muita exposição para ela e um incômodo silêncio por parte do influenciador. Nesta semana, um vídeo do canal Aqueles Caras, do qual Moedas participa no YouTube, criou uma saia justa que fez Moedas ter de reagir.

No quadro "Quem é o Endividado?", Chico Moedas e seus companheiros de canal tinham de descobrir entre cinco pessoas quem tinha o nome sujo. Um deles, Fipa, resolveu provocar o influenciador.

Como dos cinco participantes e supostos endividados, quatro necessariamente estão mentindo, Fipa foi confrontado por um detalhe de sua história e reagiu a Moedas: "Tu que tá me chamando de mentiroso?", disse ele, ao influenciador, causando estardalhaço na gravação. (veja no minuto 20 do vídeo abaixo).