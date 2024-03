Viviane Araujo sobre chance de ter outro filho: 'Mais um embrião congelado'

Ela relatou como foi o processo para engravidar: "Você tem que fazer toda uma bateria de exames. O meu medo era saber se eu poderia gerar. Aí a gente começou o tratamento. Veio a busca por doadora em um banco de óvulos. Em novembro [de 2021], fiz a primeira. Quando não deu certo, fiquei muito triste, muito mal, meu marido também. Aí, em dezembro, a secretária do médico me disse: 'Viviane, encontrei uma doadora que você não pode perder'. Isso foi no começo de dezembro, e descobri que estava grávida em 24 de dezembro, na véspera do Natal".

Viviane Araujo não escondeu as dificuldades que passou na gravidez: "Foi tranquila, mas tive sangramentos que assustaram muito. Eu estava feliz. Não me preocupei com nada externo. Estava bem entregue àquele momento de gerar meu filho. Só no final, com 40 semanas, a pressão subiu um pouquinho e já fomos internar. Eu queria tentar parto normal, tentei parto induzido, mas não teve jeito: tive que fazer a cesárea".

A atriz não descarta a ideia de ter um segundo filho: "Ele quer ter outro, e aí é uma questão. Eu tenho mais um embrião congelado. E entra outra questão, de que, quando a gente engravida, a nossa vida para. A gente conversa também sobre adoção, tem outros caminhos".