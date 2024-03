Sofía Vergara aceitou papel em 'Griselda' para enfrentar traumas familiares

Sofía Vergara, 51, falou seus motivos para aceitar interpretar Griselda, a 'madrinha da cocaína', na série homônima da Netflix.

O que aconteceu

A atriz contou ver semelhanças entre a história de Griselda e a de sua própria família. Ambas compreendem o que é ser mulheres bem-sucedidas sozinhas, imigrantes e que criaram seus filhos nessas condições, destacou Jesse Tyler, 48, seu colega de elenco em "Modern Family" ao entrevistá-la no podcast Dinner's on Me.

"Eu não sei como fiz aquilo com 23 anos... Cuidar de uma criança em uma família que não era estável", reflete Sofia ao falar de seu filho, Manolo, que levou aos três anos para viver nos Estados Unidos.